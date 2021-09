Le légendaire groupe pop suédois ABBA, séparé depuis 40 ans, a annoncé son intention de se reformer. Le groupe lancera un nouvel album de chansons originales, Voyage., et organisera une tournée de leurs hologrammes, les « ABBA-tars ».

La Presse

Le groupe a annoncé la grande nouvelle via un événement diffusé en direct sur YouTube.

Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans ont connu un succès planétaire dans les années 1970 avec des chansons telles que Dancing Queen, Mamma Mia et Gimme ! Gimme ! Gimme ! (A Man After Midnight).

« Nous avons fait un nouvel album », ont déclaré Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, lors d’un évènement organisé à Londres, où a été diffusée l’une des chansons I Still Have Faith in You.

Avec l’Agence France-Presse