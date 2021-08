Patrick Watson s’ajoute en tête d’affiche du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), version écourtée, qui se tiendra du 15 au 19 septembre au Quartier des spectacles. Son nom figure dans la programmation finale qui sera dévoilée ce mardi, auprès de Michel Cusson, Yannick Rieu, Teke::Teke et d’un hommage à Chick Corea.

Alexandre Vigneault La Presse

« Ça va être du Patrick Watson, dans le sens où ce ne sera pas un spectacle habituel. Chacun de ses shows est différent des autres, dit Laurent Saulnier, vice-président à la programmation du FIJM. Ce qu’il fera, je ne peux pas le confirmer parce qu’on est en train de vérifier plein de détails techniques, mais ce sera un spectacle unique. » L’auteur-compositeur-interprète se produira en formule trio avec Mishka Stein (basse, etc.) et Andrew Barr (batterie).

Patrick Watson sera l’invité de marque de la soirée de clôture, le 19 septembre. Le même soir, Modibo Keita rendra hommage à Marvin Gaye pour les 50 ans de son album What’s Going On et de nombreux invités, dont Coral Egan, Dan Thouin, Alain Caron et Paul Brochu, rendront quant à eux hommage à Chick Corea, disparu en février, en interprétant son album Light as a Feather.

Ces hommages s’inscrivent dans la veine des concerts de la série RE habituellement présentés en salle. La performance de Dan Thouin et de son groupe n’est pas une nouveauté, rappelle Laurent Saulnier. « C’est un show qui existe déjà, dit-il. La vraie création, c’est Modibo Keita qui va refaire What’s Going On de Marvin Gaye. » Ce disque, « important pour l’émancipation des Noirs », rappelle-t-il, trouve un écho dans l’époque actuelle.

Parmi les autres invités dévoilés ce mardi, on trouve Michel Cusson, Flore Laurentienne, Ghostly Kisses, Teke::Teke, Dawn Tyler Watson, l’incontournable Guy Bélanger et son Blues Summit 2021, ainsi qu’une espèce de concert « carte blanche » intitulé Elisapie et ilannaat (« amis » en inuktitut). Les détails de ce spectacle ne sont pas encore connus, mais le vice-président à la programmation du FIJM glisse qu’il n’y aura pas que des chanteurs ou musiciens parmi les invités de la chanteuse inuk.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Michel Cusson

Plus tôt ce mois-ci, le FIJM avait annoncé les présences de Daniel Lanois (pour la première fois sur une scène extérieure), Beyries, Basia Bulat, Ranee Lee, Steve Hill (nouveau projet blues avec des cuivres) et du François Bourassa Quartet, qui vient de faire paraître un album intitulé L’impact du silence.

Volet numérique

Une programmation numérique s’ajoute aussi aux concerts en chair et en os. Son menu compte entre autres cinq Cartes postales de Montréal avec notamment Kid Koala, Leif Vollebekk et Léonie Gray.

Les amateurs de blues auront aussi accès aux coulisses du Blues Summit 2021 de Guy Bélanger.

Une installation interactive avec les musiques de Nikki Yanofsky, Afrikana Soul Sister, Maky Lavender, The Liquor Store et Anomalie sera aussi déployée sur le site du festival.

Réservation requise

Les concerts de ce 41e Festival international de jazz de Montréal sont gratuits, mais il est obligatoire de réserver ses places en ligne en raison des mesures sanitaires en vigueur. Ce processus permettra à l’évènement de tenir un registre des participants et d’assurer un déroulement sécuritaire.

Laurent Saulnier précise que seuls 2500 spectateurs à la fois pourront accéder aux sites de la place des Festivals et du Parterre symphonique et seront disposés par groupe de 500 personnes. Un billet donne droit à un concert et non à toutes les prestations d’une soirée. Ainsi, les espaces devront être vidés entre les performances pour permettre la réorganisation de la scène et les désinfections nécessaires. Des pauses de 60 à 90 minutes sont prévues entre les prestations.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Lanois

Laurent Saulnier insiste : « Si vous réservez des billets, utilisez-les. Ne les laissez pas mourir dans votre téléphone ou dans votre porte-monnaie. Imaginez un Daniel Lanois qui doit se produire devant 2500 personnes et que la moitié des gens ne viennent pas. Ça ne fait pas chic. » Le festival est néanmoins en train de mettre en place un processus lui permettant de redistribuer rapidement les billets inutilisés pour éviter les foules clairsemées.

Les concerts extérieurs seront diffusés en direct sur l’internet et ne seront pas rediffusés par la suite, prévient le FIJM. Les concerts seront accessibles sur la chaîne YouTube de l’évènement. Les billets gratuits pourront être réservés sur le site du FIJM mercredi à 10 h.