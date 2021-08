La parution de l’album Donda a suscité un remue-ménage digne de l’artiste tumultueux qu’est Kanye West. Entre les reports à répétition, les avant-goûts excentriques, les polémiques et sa sortie inopinée, dimanche dernier, Donda laissera certainement sa marque. Décryptage et verdict.

Le concept et les séances d’écoute

PHOTO ARCHIVES GETTY Kanye West a organisé une première séance d’écoute de son album Donda dans un stade d’Atlanta au mois de juillet dernier.

Donda est le 10e effort de Kanye West. Après Jesus Is King (2019), à la thématique chrétienne et aux intonations gospels omniprésentes, on annonçait en 2020 sa suite, initialement intitulée God’s Country. À l’été 2020, Kanye West a révélé que l’album s’appellerait finalement Donda, en l’honneur de sa mère morte 13 ans plus tôt. Pendant toute une année, il a été difficile de savoir ce que nous réserverait ce nouveau disque. Puis, le 22 juillet dernier, Ye – Kanye West a fait un changement de nom récemment pour se faire appeler Ye – a tenu une séance d’écoute au stade Mercedes-Benz d’Atlanta (sa ville natale). Devant 42 000 personnes (et en diffusion sur Apple Music), il a présenté une ébauche du disque avant d’annoncer qu’il s’installerait dans les vestiaires du stade pour le compléter. Le 5 août, puis le 26, deux autres évènements similaires ont eu lieu, avec plus de mise en scène, laissant chaque fois anticiper une parution imminente de l’album. À l’approche de la sortie, le rappeur a collaboré avec l’entreprise Kano Tech pour lancer le Donda Stem Player, gadget permettant d’isoler les pistes audio des pièces de l’album, d’ajouter des effets, de créer ses propres remixes. Kanye West a souvent eu la folie des grandeurs et cette fois-ci ne fait pas exception.

Les (nombreux) reports et la sortie (surprise)

PHOTO DANNY MOLOSHOK, ARCHIVES REUTERS Les références à sa future ex-femme Kim Kardashian sont nombreuses sur l’album Donda.

Kanye West est aussi bien connu pour sa tendance à remettre à plus tard la sortie de ses projets. Si bien qu’à la première annonce de la parution de cette 10e galette, en juillet 2020, personne n’était dupe. S’il n’est pas rare que des dates de sortie d’album soient repoussées par des artistes (surtout en temps de COVID-19), Kanye West s’est surpassé. Notons toutefois que la procédure de divorce initiée par sa femme Kim Kardashian n’y est pas pour rien dans ce délai. Au printemps 2021, la rumeur de l’arrivée de Donda a repris de plus belle. Cet été, on a d’abord cru qu’il arriverait à la fin de juillet, comme annoncé par l’étiquette Def Jam. La sortie a ensuite été reportée au 6 août. Puis, au 13. Le 20 août, plus récente date annoncée, toujours rien. Sans crier gare, c’est finalement dimanche, le 29, que Donda a été lancé, non sans faire polémique. L’ultime controverse concerne la sortie même de l’album. Dimanche, West a écrit sur Instagram que « Universal [maison mère de Def Jam] a lancé [son] album sans [son] accord et a empêché la chanson Jail 2 d’être sur l’album ». Il ne s’est plus exprimé depuis.

Des invités controversés

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Marilyn Manson, accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle, chante sur la pièce Jail pt 2 de l’album Donda.

Durant la dernière séance de l’album, la semaine dernière, le rappeur DaBaby (qui a tenu des propos homophobes durant un concert cet été) et le chanteur Marilyn Manson (accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle) se sont joints aux invités de la soirée, pour présenter une version remaniée de la chanson Jail, avec Jay-Z et Francis and the Lights. Sur les réseaux sociaux, quelques jours avant la sortie du disque, West a publié des captures d’écran d’une conversation avec son gérant, laissant comprendre que l’équipe de DaBaby ne voulait pas donner le feu vert pour que son couplet se retrouve sur l’album. Jail pt 2 ne figurait d’ailleurs pas sur le disque lorsqu’il est sorti dimanche, mais est apparue quelques heures plus tard. Marilyn Manson et DaBaby ne sont pas les seuls personnages controversés à participer à Donda, puisque Chris Brown, condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna, y chante un refrain. Brown a par ailleurs critiqué Kanye West dimanche, sur les réseaux sociaux, pour avoir retiré son couplet de leur chanson. Le rappeur Soulja Boy a lui aussi rapporté qu’il devait se trouver sur l’album, mais a été mis de côté. « Dites-lui de ne plus jamais me contacter », a-t-il tweeté dimanche.

Une variété de collaborations et de thèmes

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS The Weeknd chante sur la pièce Hurricane avec Kanye West.

S’il s’est mis à dos quelques artistes avec cet album, la liste des collaborations de Kanye West sur Donda est longue et impressionnante. Parmi ces artistes, des vétérans, des vedettes en devenir et d’autres à mi-chemin entre les deux, dont Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Jay Electronica, Young Thug, Playboi Carti, Kid Cudi, Westside Gunn, Baby Keem, Roddy Ricch, Pop Smoke, Lil Baby et Ty Dolla $ign. Sur du hip-hop qui passe de la pop au trap à l’électronique, saupoudré de gospel, l’album Donda parle de celle qui lui a donné son nom, mais il ne s’agit toutefois pas d’un hommage de deux heures à la génitrice de Kanye West. Comme pour toutes ses créations des dernières années, il est beaucoup question de sa foi, que ce soit dans ses couplets ou dans ceux de certains collaborateurs. Kanye visite les concepts du péché, du pardon (un concept qui semble le hanter). Les références à sa future ex-femme Kim Kardashian, directes et parfois plus subtiles, sont également nombreuses. Sans laisser de côté le grand manque d’humilité et l’arrogance, West se livre aussi à cœur ouvert en abordant sa maladie mentale, ses peines, ses angoisses.

Le verdict

PHOTO ARCHIVES GETTY La collaboration avec des artistes controversés comme Chris Brown était-elle nécessaire ?

Kanye West est-il un génie ou un artiste turbulent qui prend trop de place ? Nous penchons vers une autre option : toutes ces réponses. Et Donda vient plutôt bien appuyer notre théorie – entre autres preuves tangibles. Le créateur zélé, malgré tout son talent, a probablement passé un peu trop de temps à peaufiner cet album, trop long pour son propre bien. On a l’impression qu’il a à la fois voulu trop en faire et qu’il a perdu le fil de son intention tant il a travaillé longtemps sur son projet. En 1 h 49 min, on y trouve une foule de moments sublimes, percutants, mais certains autres (la toute dernière partie, notamment) semblent être de trop. Donda est une œuvre de son temps, qui ne révolutionne rien, mais qui exploite presque à la perfection la tendance pop du rap actuel, notamment grâce à ses collaborations réussies. S’y ajoute ce gospel, qui fait maintenant partie intégrante de l’œuvre de Kanye West et qui, encore une fois, bonifie l’offre, lui donne une cohérence appréciable. Le rappeur excelle lorsqu’il ne s’accompagne que d’une production sobre et livre des couplets solides où il se confie. Mais il y a des bémols. On aurait notamment voulu que quelqu’un, quelque part, dissuade Kanye West de collaborer avec Chris Brown, ainsi qu’avec Marylin Manson et DaBaby. Même sur cet album qui aborde souvent le thème de la rédemption, cette décision qu’on ne s’explique pas laisse un goût très amer. Surtout que la chanson Jail originale, qui signait le retour de la collaboration entre Hova et Yeezus, se suffit amplement. Toute l’agitation qui entoure la sortie de ce 10e disque de Kanye West n’est finalement qu’une agaçante distraction, presque trop grande pour qu’on puisse réellement se concentrer sur ce qui compte vraiment : sa musique.

