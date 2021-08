Steve Veilleux, du groupe Kaïn, lance vendredi son troisième album solo. Sur Les beaux jours, il se penche sur les évènements des dernières années de sa vie, avec « l’espoir d’un avenir meilleur ».

Alexandre Vigneault La Presse

Le chanteur et auteur-compositeur fait de nouveau équipe avec le réalisateur Davy Gallant, qui l’avait épaulé pour son disque conçu à partir des poèmes et cantouques de Gérald Godin. Son nouvel album demeure assis sur des musiques pop-rock, mais tend aussi vers le folk contemporain, le country et le blues, précise le communiqué annonçant sa sortie.

« Tout ce que je sais faire, c’est écrire des chansons. De passion, d’amour, de cœur et d’insomnie », commente l’auteur-compositeur. La sortie de son disque a été précédée de la diffusion de deux extraits, dont Laisse-moi pas boire tout seul, disponible depuis le 27 août.

Steve Veilleux annonce du même coup une série de spectacles qui doit débuter le 1er décembre à Drummondville et se poursuivra en 2022 dans plusieurs régions du Québec. Des spectacles sont notamment prévus au Lion d’or, à Montréal, le 17 février, et à Québec, le 5 mars, au Théâtre Petit Champlain.