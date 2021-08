(Montréal) La chanteuse française Zaz peaufine actuellement un cinquième album, dont le premier extrait, Imagine, est lancé aujourd’hui.

La Presse Canadienne

Il faudra toutefois patienter jusqu’au 22 octobre avant de pouvoir écouter le nouvel album, Isa.

La chanteuse annonce par ailleurs un retour sur scène au Québec en 2022, soit les 23 et 24 septembre à Québec, les 26 et 27 septembre à Montréal et le 29 septembre à Trois-Rivières.