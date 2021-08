Harpiste de formation classique, Alex Tibbitts, surnommée The Bionic Harpist, a modifié sa harpe pour créer un style musical unique, alliant classique et électronique. Elle sera sur la scène du MTelus ce vendredi avec son groupe Porto Porto, dans le cadre du festival MUTEK 2021.

Mélody Alasset Collaboration spéciale

La jeune harpiste californienne s’est installée à Montréal en 2014, deux ans après avoir survécu à un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie.

Alex a maintenant des implants métalliques dans la moitié de son corps. Sa détermination lui a permis de retrouver ses mouvements après des mois de rééducation, mais aussi de faire de son malheur une force en se réinventant. « Plutôt que de me voir comme une rescapée, je vois mon côté bionique comme un superpouvoir, un rappel que tout est possible. Et ma harpe, Francis, est aussi bionique ! », explique-t-elle.

Alex Tibbitts considère Francis, sa harpe, comme une extension d’elle-même. L’artiste et son instrument, tous deux « améliorés », fusionnent pour produire des sons encore jamais entendus venant d’une harpe.

Cette symbiose entre l’artiste et son instrument lui permet de créer des sonorités uniques, qui mêlent classique et électronique.

« J’ai beaucoup de respect pour la musique classique, mais je voulais autre chose, je voulais aller plus loin », dit-elle.

La résilience, moteur de création

Alex a collaboré avec John Sullivan, doctorant à l’Université McGill et chercheur au sein du CIRMMT (Centre de recherche sur les médias musicaux et la technologie) et Olafur Bogeson afin de concevoir un prototype de contrôleur qui permet la création de nouveaux sons en direct en utilisant des capteurs de mouvements intégrés à la harpe.

Après des heures de travail à analyser la gestuelle de la harpiste, la Bionic Harpist est née.

Ce système de contrôle d’instrument amélioré, unique au monde, est conçu sur mesure pour sa harpe. Cet instrument massif qui implique le corps entier et une certaine force dans les mains et les jambes demande aussi une grande fluidité dans les gestes.

En utilisant une table de résonance comme une table de mixage, le contrôleur permet de moduler et maîtriser l’effet des sons avec les gestes. La harpiste se transforme alors en femme-orchestre, créant des performances subjuguantes et enivrantes.

Ce que je veux, c’est décloisonner les frontières entre musique classique et électronique et créer un pont entre les pratiques en amenant la harpe dans l’espace urbain. Alex Tibbitts

Après MUTEK Japan, MUTEK Mexico et la SAT (Société des arts technologiques), la scène du MTelus accueillera ce vendredi soir la harpiste bionique en direct avec son groupe, Porto Porto.

Pour cette 22e édition de MUTEK Montréal, Alex et son groupe invitent les spectateurs à une performance en direct conjuguant jazz, techno, musique classique, conception sonore et improvisation. The Bionic Harpist et Porto Porto, Nocturne 1, le 27 août 2021 à 22 h au MTelus, et en conférence au forum de MUTEK.