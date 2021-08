Du côté des talents québécois aux Retrouvailles Osheaga, notons la présence de Geoffroy, Soran, Valence et Zach Zoya.

Les têtes d’affiche Charlotte Cardin, Jessie Reyez et Half Moon Run seront épaulées par une délégation d’artistes toute canadienne pour Les Retrouvailles Osheaga, version allégée du populaire festival annuel.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Les duos torontois Majid Jordan et DVSN, le rappeur originaire de Brampton Roy Woods, les chouchous montréalais Franklin Electric ou encore les rockeurs de The Damn Truth et les punkettes de Les Shirley mettront le cap sur l’île Sainte-Hélène du 1er au 3 octobre, a annoncé l’organisation mercredi.

« Soutenir les talents canadiens a toujours été une priorité pour nous, et l’organisation de l’évènement, indique Camille Guitton, programmatrice, concerts et évènements chez evenko, dans un communiqué. Les Retrouvailles Osheaga était une belle opportunité de mettre en valeur les meilleurs nouveaux artistes que nous avons à offrir ici, en plus de plusieurs favoris du festival ! »

Odie, Jessia, Isabella Lovestory, Faouzia, grandson, July Talk, JJ Wilde, prix Juno de l’album rock de l’année pour Ruthless, ainsi que Bülow, révélation de l’année 2019 du gala canadien, seront aussi des festivités musicales, de même que la gagnante du prix Polaris Haviah Mighty. Du côté des talents québécois, notons la présence de Geoffroy, Soran, Valence et Zach Zoya.

Enfin, les festivaliers pourront se mettre sous la dent des concerts exclusifs. Le rap franco sera à l’honneur grâce au collectif QCULTUR, tandis qu’AXLAUSTADE, formé de Steve Dumas, Francis Mineau (Malajube) et Jonathan Dauphinais présentera pour la première fois son « grunge du futur ».