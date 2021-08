Musique

Le pionnier du rock et du country Don Everly meurt à 84 ans

(Los Angeles) Le pionnier américain du rock et de la country Don Everly, du duo Everly Brothers, est mort, a annoncé dimanche le Country Music Hall of Fame, le qualifiant d’« un des artistes les plus talentueux et ayant eu le plus d’impact dans l’histoire de la musique populaire ».