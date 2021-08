L’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir s’éclate dans un nouveau vidéoclip inspiré de la chanson hip-hop Dimanche soir qui nous introduit à son deuxième album, PICTURA DE IPSE : musique directe, dont la sortie aura lieu le 15 septembre.

André Duchesne La Presse

Réalisé, coproduit et monté par Noémie D. Leclerc, le clip Dimanche soir chez tes parents est une délicieuse interprétation des émissions de talk-show du dimanche soir avec la musique de Tout le monde en parle qu’on reconnaît facilement en arrière-plan.

Devenu Albert Lebrun, Lenoir se transforme en animateur d’une émission populaire dont le décor suranné. Il y reçoit un ado désabusé avant d’entamer sa chanson avec l’assistance de High Klassified.

Lenoir chante, se clone, se met en scène, recrée la scène où il met son trophée Félix dans sa bouche, etc.

Fruit de milliers d’heures de travail et d’enregistrements entre Los Angeles, Tokyo, Montréal et la ville de Québec, PICTURA DE IPSE : musique directe se veut « une œuvre extrêmement personnelle et honnête, comme un portrait sonore de moi-même, preuves à l’appui », indique Lenoir dans un communiqué de presse.

Actuellement à Paris, Lenoir annonce enfin une tournée de neuf spectacles aux États-Unis et en Ontario à compter du 10 septembre. Premier arrêt : Crayola House à Harrisonburg en Virginie.