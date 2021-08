Vingt ans après sa mort tragique dans un accident d’avion, la chanteuse de R&B Aaliyah arrive avec ses chansons sur les plateformes de diffusion en streaming.

André Duchesne La Presse

Depuis minuit, les pièces de son premier album, One in a Million, sont disponibles sur Spotify, iTunes et autres, rapportent des médias spécialisés. D’autres pièces doivent être rendues disponibles en streaming au début de septembre.

La chanteuse américaine n’avait que 22 ans lorsqu’elle est morte dans un accident d’avion à Marsh Harbour aux Bahamas. Elle venait à peine de tourner le vidéoclip de Rock the Boat et retournait à Miami lorsque l’appareil dans lequel elle prenait place avec des membres de son équipe s’est écrasé peu après le décollage. Les neuf occupants de l’appareil 402B sont morts.

La jeune femme avait connu un début de carrière fulgurant à la suite de la sortie de ses premières chansons à l’adolescence. À sa mort, elle comptait trois albums à son crédit.

Aaliyah a aussi fait parler d’elle pour une autre raison cette semaine. À 15 ans, le 31 août 1994, elle avait épousé son mentor, R Kelly, chanteur et producteur dont le procès pour plusieurs cas d’abus sexuels vient de commencer à New York.

Selon l’acte d’accusation, R Kelly avait corrompu un fonctionnaire de l’État de l’Illinois pour obtenir une fausse carte d’identité lui permettant de se marier avec une mineure. Si le nom de la chanteuse n’est jamais évoqué dans l’acte d’accusation (on y lit Jane Doe), d’aucuns estiment que c’est elle. Les parents d’Aaliyah avaient fait annuler le mariage très rapidement.