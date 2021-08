Musique

L’ascension spectaculaire de Ben Platt

Peu de temps après avoir remporté, à seulement 23 ans, le prix Tony du meilleur interprète dans une comédie musicale pour son rôle dans Dear Evan Hansen, l’Américain Ben Platt a tenu le premier rôle dans The Politician, sur Netflix. Par la suite, les chansons de son premier album, Sing to Me Instead, ont franchi les 250 millions d’écoutes sur Spotify. Et voilà qu’il rapplique avec un deuxième opus aussi touchant que galvanisant, Reverie…