(Québec) Après Barcelone et Paris, Québec devait s’ajouter à la liste des villes du monde qui ont accueilli des milliers de spectateurs pour un concert-test en temps de pandémie, mené sous la supervision de chercheurs de l’Université Laval. Or, la progression du variant Delta de la COVID-19 bousille l’opération, qui est désormais annulée.

Hugo Pilon-Larose La Presse

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a fait l’annonce mercredi par voie de communiqué. Elle s’adressera aux journalistes lors d’une mêlée de presse sur l’heure du midi, alors que le Conseil des ministres est réuni pour une rare fois en présence à Québec depuis le début de la pandémie.

En juillet, Mme Proulx avait annoncé que le concert-test – qui devait réunir 20 000 personnes à l’extérieur à Québec – allait coûter 2 à 3 millions à produire. Ce concert constitue un « pas immense vers la réalisation d’évènements sécuritaires », avait déclaré la ministre du Tourisme. Celle-ci s’était toutefois montrée prudente, prévenant que le concert pourrait être annulé en fonction de la situation épidémiologique et de la progression des variants.

« Le souhait était de tenir les spectacles prévus dans des conditions se rapprochant le plus possible de la situation prépandémique, afin d’outiller adéquatement les promoteurs de festivals et d’évènements. Or, en regard de la situation épidémiologique actuelle et de la montée appréhendée des cas de la COVID-19 associés au variant Delta, il a été jugé plus avisé de mettre un terme au projet », a déclaré le ministère du Tourisme mercredi.

Radio-Canada avait également rapporté que Québec cherchait un promoteur pour réaliser le concert « clé en main », en fonction du budget gouvernemental octroyé, et que le spectacle devait être gratuit. La date du 25 septembre avait été encerclée et l’évènement devait se dérouler sur les Plaines d’Abraham, avec une version diffusée en direct pour un deuxième groupe de 5000 personnes à l’intérieur, au Centre des congrès de Québec.

Peu de détails sur le protocole scientifique avaient été annoncés à ce jour. Le gouvernement et l’Université Laval n’avaient pas annoncé si les spectateurs allaient devoir être masqués, ou maintenir une distanciation physique de deux mètres. Le nom des artistes qui allaient participer au concert n’avait également pas été annoncé.