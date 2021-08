(Toronto) Le grand succès Building Lights de The Weeknd a fracassé un nouveau record, celui de la chanson étant demeurée le plus longtemps dans le palmarès Billboard Hot 100.

David Friend La Presse Canadienne

La chanson pop du rappeur torontois est inscrite au palmarès pour une 88e semaine.

Elle passe donc devant Radioactive d’Imagine Dragons, qui a passé 87 semaines dans le palmarès sur une période de deux ans, entre 2012 et 2014.

The Weeknd est le seul artiste canadien à faire partie des musiciens ayant passé le plus de semaines dans le Billboard Hot 100, aux côtés du groupe rock AWOLNATION avec sa chanson Sail (79 semaines), Jason Mraz avec I’m Yours (76 semaines), LeAnn Rimes avec How Do I Live (69 semaines) et OneRepublic avec Counting Stars (68 semaines).

Blinding Lights a fait son entrée dans le palmarès en 11e place le 14 décembre 2019 et a été au premier rang pendant quatre semaines.

La chanson se situe au 18e rang cette semaine.

Le nouvel extrait de The Weeknd, Take My Breath, a pris la 6e place du palmarès cette semaine.