La légende du rock Stevie Nicks a décidé d’annuler ses concerts prévus en 2021, alors qu’une quatrième vague de la COVID-19 frappe de plein fouet les États-Unis.

Léa Carrier La Presse

« Nous traversons une période difficile et des décisions difficiles doivent être prises », a déclaré la chanteuse de Fleetwood Mac dans un communiqué partagé sur Twitter. « Je veux que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé, et l’augmentation des cas de COVID-19 devrait nous préoccuper tous. Bien que je sois vaccinée, à mon âge, je reste extrêmement prudente et, pour cette raison, j’ai décidé de laisser tomber les cinq représentations que j’avais prévues en 2021. »

À l’âge de 73 ans, Stevie Nicks devait se produire au Jazz Aspen Festival, au Colorado, au BottleRock Napa Valley, en Californie, au Austin City Limits Music Festival, et au New Orleans Jazz and Heritage Festival. Ce dernier a été annulé, lundi dernier, en raison de la pandémie, mais les autres festivals devraient annoncer les numéros de remplacement dans les jours à venir.

« Parce que le chant et la scène ont été toute ma vie, mon objectif principal est de rester en bonne santé afin de pouvoir continuer à chanter pour la prochaine décennie ou plus. Je suis dévastée et je sais que les fans sont déçus, mais nous nous tournerons vers une année 2022 plus radieuse », a conclu Stevie Nicks.