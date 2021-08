L’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin lance une nouvelle chanson intitulée PLS et annonce un mini-album intitulé SEUM, à paraître le 29 octobre.

Alexandre Vigneault La Presse

Comme Rue l’ours, morceau publié au printemps, PLS vient en deux versions. L’une, acoustique, intitulée PLS – Sunrise, a été enregistrée dans une ruelle à l’époque du couvre-feu. L’autre, PLS – Sunset, est électrique et est qualifiée de « grunge ».

PLS mise en effet sur cette alternance couplet calme/refrain plus emporté caractéristique de la musique de Seattle. On est toutefois loin des ruptures radicales typiques d’un groupe comme Nirvana. Ces cycles s’enchaînent chez Safia Nolin dans un mouvement plus fondu, où les guitares, c’est vrai, évoquent les sonorités des années 1990.

Safia Nolin, même dans sa version « sunrise », embaume la mélancolie qu’on lui connaît. Elle écrit aussi la peine avec autant de vérité, mais sur une musique « pas si triste », comme le dit l’artiste elle-même. PLS a été co-réalisée par Félix Petit (Hubert Lenoir, Les Louanges, etc.) et sa version sunset enregistrée en groupe avec la participation de Jean-Philippe Levac à la batterie, Agathe Dupré à la basse et Marc-André Labelle à la guitare.

Safia Nolin sera en spectacle le 2 septembre au Parc Jean-Drapeau. Elle fait partie des concerts sur l’eau de la série Contre-courant, qui présente également Ariane Moffatt, Lido Pimienta et Dan Mangan.