Musique

Tout Beethoven au Festival de Lanaudière

Fin de marathon d’une grisante imperfection !

L’intégrale des concertos pour piano et orchestre de Beethoven donnée en deux concerts au Festival de Lanaudière a pris fin samedi soir. Le directeur artistique Renaud Loranger est revenu sur la soirée de vendredi en parlant d’« un des plus beaux concerts de [sa] vie ». Nous comprenons son enthousiasme. Deux musiciens québécois adorés du public se donnant corps et âme dans un des plus beaux répertoires qui soient, et ce, dans le cadre enchanteur de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay… on en reprendrait tous les jours !