(New York) Le saxophoniste Dennis Thomas, un membre fondateur du groupe de soul-funk Kool & the Gang, est mort samedi à l’âge de 70 ans.

Associated Press

Il est décédé paisiblement pendant son sommeil à son domicile de Montclair dans le New Jersey, selon un communiqué de son agent.

Le groupe est connu pour ses succès Celebration et Get Down on It.

En plus du saxophone alto, Thomas jouait de la flûte et des percussions. C’est lui qui animait les concerts du groupe. Sa dernière présence sur scène remonte au 4 juillet, au Hollywood Bowl, de Los Angeles.

Né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride, Thomas était connu pour son prologue sur la chanson Who’s Gonna Take the Weight sortie en 1971.

PHOTO OMAR VEGA, OMAR VEGA/INVISION/ASSOCIATED PRESS Le groupe Kool & the Gang

Il portait des costumes et des chapeaux flamboyants. Au début de la carrière du groupe, il était le gardien du budget, transportant les gains dans un sac de papier dissimulé dans le pavillon de son saxophone.

En 1964, sept amis adolescents ont formé ce groupe, l’appelant dans un premier temps The Jazziacs. Finalement, le nom de Kool & the Gang est resté cinq ans plus tard. Les autres fondateurs sont les frères Ronald et Robert Bell, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown et Charles Smith.

Le groupe a obtenu deux prix Grammy et sept prix American Music. Il a aussi été honoré en 2014 par la remise du Soul Train Lifetime Achievement Award.

Souvent « échantillonnée », sa musique est aussi présente sur de nombreuses bandes sonores de films comme Rocky, Saturday Night Fever et Pulp Fiction.