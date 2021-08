En guise de prélude à son prochain album, dont la sortie est censée être imminente, The Weeknd a mis en ligne le vidéoclip de sa nouvelle chanson, diffusé aujourd’hui sur YouTube.

Rafael Miró La Presse

C’est la deuxième fois cette semaine que l’artiste ontarien fait parler de lui : lundi, il avait dévoilé un extrait de deux minutes intitulé The Dawn is Coming, accompagné d’une vidéo minimaliste mettant en scène une étoile de plus en plus rapprochée. Cette fois-ci, c’est une chanson au complet que The Weeknd a offert à ses fans, accompagné d’un vidéoclip rappelant l’esthétique des années 1980.

Toute cette mise en scène sert à préparer le public à la sortie du prochain album de l’artiste intitulé The Dawn, annoncé plus tôt cette semaine. Le dernier album de The Weeknd est paru en mars 2020, juste après le début de la pandémie.