Finneas O’Connell, qui s’est fait connaître en composant la plupart des chansons de sa sœur Billie Eilish, sera de passage à Montréal pour un concert le 20 novembre.

Rafael Miró La Presse

Finneas O’Connell est bien moins connu que sa cadette, mais leurs deux carrières sont intimement liées. C’est lui qui a composé la chanson qui a fait sortir de l’ombre Billie Eilish, Ocean Eyes. Il a ensuite composé toutes les chansons de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, en plus de le produire et de l’enregistrer (dans sa chambre !).

En parallèle, Finneas O’Connell a diffusé sa propre musique, faisant paraitre plusieurs monoplages et un EP en 2019 intitulé Blood Harmony. Son style personnel est moins électronique que celui de sa sœur, penchant davantage vers la pop-folk.

Les billets seront en vente à partir du 13 août à midi.