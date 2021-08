Les Francos auront lieu du 9 au 12 septembre. Deux grandes scènes extérieures seront aménagées sur la place des Festivals et au parterre symphonique. Et les spectacles des Klô Pelgag, Bleu Jeans Bleu et Sarahmée seront gratuits !

Émilie Côté La Presse

Le public pourra voir Koriass et FouKi. Les deux rappeurs donneront ensemble leur premier spectacle en chair et en os depuis la sortie de leur album Génies en herbe. « C’est une exclusivité pour les Francos. Ce sera du bonbon », assure la programmatrice Gabrielle Rémillard.

Sarahmée présentera pour sa part sur scène en primeur les nouvelles chansons de son album à paraître le 3 septembre. Jérôme 50 sera aussi en spectacle, ainsi que la rappeuse Calamine. Le talent de cette dernière s’est révélé pendant la pandémie, notamment en finale du concours des Francouvertes, donc le public a soif de la voir sur scène.

Klô Pelgag fait aussi partie de la première vague d’artistes annoncée par Spectra mardi.

Un spectacle de Klô Pelgag n’est jamais minimaliste. Elle nous réserve quelques surprises, mais ce sera certainement à grand déploiement. Gabrielle Rémillard, programmatrice des Francos

Autre fait saillant : Bleu Jeans Bleu a carte blanche pour partager la scène avec des invités secrets sous le signe du party.

La pop sera à l’honneur avec Amay Leoni, alors que le public pourra découvrir le projet interculturel Nikamu Mamuitun, qui métisse les œuvres de huit artistes autochtones et allochtones, soit Matiu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse et Joëlle Saint-Pierre. C’est une initiative dont le mentor d’origine était Florent Vollant.

Programmation 100 % gratuite

Le reste de la programmation sera dévoilé le 24 août. Tous les spectacles seront gratuits. « Nous avons une mission sociale aussi et c’est d’autant plus vrai cette année, fait valoir Gabrielle Rémillard. C’est un cadeau aux gens et c’est très symbolique pour nous. »

Pour l’équipe des Francos, c’est à la fois un grand soulagement et un immense bonheur de pouvoir présenter des spectacles extérieurs sur la place des Festivals devant public. L’an dernier, la programmation était essentiellement virtuelle, hormis une série de spectacles de Marie-Mai à l’intérieur au MTelus.

« Je pense beaucoup à notre équipe technique. Elle travaille sur différents scénarios depuis des semaines », souligne Gabrielle Rémillard.

Le public sera-t-il au rendez-vous ? La programmatrice n’est pas trop inquiète.

Ce sera électrique. Je dirais même euphorisant. Gabrielle Rémillard

Habituellement, les programmateurs de Spectra planchent sur la grille horaire des spectacles près d’un an d’avance. S’ils ont décidé des dates de la 32e présentation avec peu de semaines d’avance cette année, ce n’était pas un casse-tête. « C’était un défi, mais les artistes avaient tellement envie de jouer qu’il n’y avait aucune résistance », expose Gabrielle Rémillard.

C’était plutôt crève-cœur de présenter une trentaine de spectacles et non des centaines. « C’est une version à plus petit déploiement, mais on trouvait cela très important que ce soit fidèle à ce qu’on propose habituellement en matière de diversité et de parité, et en matière de grands et petits noms. L’ADN des Francos est respecté malgré un cadre différent, et ce sera tout aussi trippant. »

Mesures sanitaires à prévoir

Le dévoilement complet de la programmation et de l’horaire se fera le 24 août. Il sera possible de voir les spectacles en ligne, mais seulement en direct. C’est aussi le 24 août que l’équipe des Francos fera connaître les directives sanitaires à suivre.

Depuis le 1er août, les « évènements extérieurs accueillant des spectateurs qui restent debout ou assis sans places fixes » peuvent admettre jusqu’à 15 000 personnes, mais il n’existe pratiquement aucun site (du moins circonscrit) au Québec qui a cette capacité puisqu’il doit y avoir une distanciation d’un mètre entre les personnes de résidences différentes. Il faut aussi que le site soit séparé en sections.

Bien entendu, les mesures sanitaires peuvent changer en tout temps.