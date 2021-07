Après Osheaga la semaine dernière, c’est au tour du festival électro ÎLESONIQ d’annoncer un rendez-vous en format réduit à l’automne. Les DJ et producteurs canadiens Deadmau5/Testpilot, Rezz et Loud Luxury font partie de la vingtaine d’artistes qui animeront le parc Jean-Drapeau du 24 au 26 septembre.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Le 22 avril, le promoteur evenko avait annoncé le report en 2022 de ses festivals estivaux : Osheaga, Lasso Montréal et ÎLESONIQ. C’est sous le nom de « Redux » que l’évènement voué aux scènes électroniques reprendra vie le temps d’un week-end, une semaine avant la présentation des Retrouvailles Osheaga.

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Deadmau5 en concert le 17 juillet en Californie

« On est au septième ciel de pouvoir enfin inviter les gens à danser, indique Evelyne Côté, directrice programmation, concerts et évènements chez evenko, dans un communiqué publié jeudi. Nos fans nous ont vraiment manqué, les artistes et la musique aussi… et surtout, on s’est ennuyé de se réunir et de ressentir ce sentiment de communauté qui est si fort au festival ! Dans l’équipe, c’est un immense bonheur de présenter cette version redux de l’important rassemblement qu’est devenu ÎLESONIQ. »

Les organisateurs expliquent qu’ils préciseront les mesures sanitaires « à une date plus rapprochée de l’évènement ». Pour l’instant, les festivals extérieurs peuvent accueillir un maximum de 5000 spectateurs. Les règles sont toutefois appelées à changer selon l’évolution de la pandémie et de la campagne de vaccination.

En entrevue avec La Presse la semaine dernière, evenko se montrait favorable à un passeport vaccinal s’il assurait une meilleure sécurité des festivaliers et entraînait une augmentation des jauges.

Les billets pour ÎLESONIQ, dont la plus récente édition remonte à 2019, seront mis en vente demain à midi. Une passe d’une journée se vendra autour de 100 $, tandis qu’un accès illimité pour le week-end coûtera 272 $.