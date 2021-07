Arlo Parks et Celeste en lice pour le Mercury Prize

Elles sont Britanniques et elles ont toutes deux lancé leur premier album respectif le 29 janvier dernier. Voilà qu’Arlo Parks et Celeste se retrouvent en lice pour le prestigieux prix britannique Mercury.

Émilie Côté La Presse

Parmi les dix autres artistes nommés, plusieurs genres musicaux sont à l’honneur. Le jazz avec Nubya Garcia et Floating Points. Le rock avec Mogwai et Black Country. Le rap avec Ghetts et Berwyn. De l’électro avec Hannah Peel.

Wolf Alice, récipiendaire du Mercury Prize en 2018 est de nouveau nommé pour son album Blue Weekend.

Outre Celeste et Arlo Parks, une autre artiste pop féminine avec beaucoup de soul s’illustre, soit Laura Mvula.

Enfin, on retrouve Sault (groupe secret mystérieux qui ne s’adresse pas aux médias), qui puise dans le funk, le house, le soul, le disco et le R & B.

Le prestigieux Mercury Music Prize récompense le meilleur album britannique de l’année (à l’image du prix Polaris au Canada et du Félix du choix de la critique de l’ADISQ).

Dans le passé, des groupes et artistes comme PJ Harvey, The XX, Alt-J, James Blake, Sampha, Wolf Alice, Dave et Michael Kiwanuka l’ont remporté. La récompense vient avec une bourse de 25 000 livres sterling (43 000 $).