Un nouvel album et un retour à Montréal pour The Killers

Le groupe de rock alternatif The Killers, originaire de Las Vegas, a annoncé la sortie prochaine de son septième album studio, lundi, en plus de confirmer qu’il se produira au Centre Bell le 24 septembre 2022.

Rafael Miró La Presse

L’annonce de ce concert, prévu dans le cadre de la tournée Imploding the Mirage, a été faite sur les réseaux sociaux. Le groupe se produira avec Johnny Marr, l’ancien guitariste et compositeur du groupe The Smiths. Les billets seront en vente dès le 23 juillet prochain.

Les fans pourront se consoler d’avoir manqué le dernier passage du groupe à Montréal : le dernier concert de The Killers, prévu le 26 septembre 2020, avait été annulé en raison de la pandémie.

Quant au nouvel album, intitulé Pressure Machine, il sortira le 13 août prochain.

La facture visuelle de la vidéo qui accompagne l’annonce rappelle celle de Sam’s Town, le deuxième opus du groupe. De ce qu’on peut y déceler, le thème de l’Amérique rurale sera justement de retour.

Aucune chanson n’a encore été dévoilée.

Le groupe du Nevada avait fait paraître Imploding the Mirage en 2020, son premier album en quatre ans. The Killers semble maintenant avoir retrouvé son erre d’aller, avec une deuxième parution en un peu plus d’un an.

Avec Jean-François Téotonio, La Presse