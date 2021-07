Un coup d’œil au palmarès des artistes canadiens permet d’apercevoir Phoenix, premier album de Charlotte Cardin, se hisser dans les cinq albums les plus écoutés durant la première moitié de l’année, en quatrième position derrière Justin Bieber et The Weeknd.

Phoenix de Charlotte Cardin est le quatrième album canadien le plus écouté au pays depuis le début de l’année. Seul Justin Bieber (en tête, avec Justice) et The Weeknd (avec After Hours et The Highlights), se classent devant la Montréalaise, selon les récents chiffres de la firme de données MRC.

Marissa Groguhé La Presse

Justin Bieber et son plus récent disque sont de tous les podiums. Artiste canadien qui fait le mieux au chapitre des écoutes d’album, il est aussi le deuxième le plus écouté au Canada, toutes provenances confondues.

L’album Dangerous du chanteur country Morgan Wallen le dépasse de peu et se positionne en tête. Plus loin dans le classement, on retrouve Sour, d’Olivia Rodrigo, en troisième position, puis Future Nostalgia, de Dua Lipa et Shoot For the Stars Aim for the Moon, album posthume du rappeur Pop Smoke.

Un coup d’œil au palmarès des artistes canadiens permet d’apercevoir Phoenix, premier album de Charlotte Cardin, se hisser dans les cinq albums les plus écoutés durant la première moitié de l’année, en quatrième position derrière Justin Bieber et The Weeknd. La collection posthume de The Tragically Hip se classe en cinquième place.

La chanson Save your tears, signée The Weekend, est la plus écoutée du classement canadien. Mais c’est la fameuse Drivers License, d’Olivia Rodrigo, qui règne bien haut au sommet du palmarès général de mi-année. Le mégasuccès a récolté plus de 64 millions d’écoutes à la demande depuis le début de l’année.