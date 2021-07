Il faut du cran pour faire comme son père, quand le père en question est connu de la planète entière. Elijah Hewson, fils aîné du chanteur Bono, n’en manque pas. Et il veut faire sa place sans miser sur l’aura de son père.

Alexandre Vigneault La Presse

La discussion allait bon train depuis une dizaine de minutes quand Elijah Hewson, jusque-là volubile et décontracté, s’est soudainement tu. La Presse venait de demander aux quatre membres du groupe dont il est le chanteur et guitariste de parler de la place qu’occupait la musique dans leur famille.

Ryan McMahon (batterie) a dit qu’il y avait de la musique tout le temps à la maison, même si personne n’en jouait. Robert Keating (basse) a avoué que la musique a été une façon de « sortir de l’école ». Josh Jenkinson (guitare) a raconté qu’il est arrivé à la musique par le jeu vidéo Guitar Hero. « Il y a plein de jeunes musiciens auxquels on parle qui sont tombés dans le rock à cause de Guitar Hero », a renchéri Elijah Hewson, sans se mouiller.

Et toi, Elijah ? « Ç’a toujours été clair que je serais musicien. Personne ne pouvait m’imaginer devenir architecte ou autre chose du genre. Peu importe qui est mon père », a-t-il dit sans bravade ni irritation. « Si tu étais architecte, tes maisons s’effondreraient », a vite glissé son ami Ryan, le plus naturellement du monde. La boutade a été efficace : tout le monde a rigolé… et le sujet Bono était clos.

Autour de Nirvana

L’anecdote est révélatrice : Inhaler, qui lance vendredi un album intitulé It Won’t Always Be Like This, ne mise pas sur la filiation avec U2 pour faire sa place. Ces gamins d’environ 20 ans savent très bien qu’une partie de l’attention qu’ils suscitent tient au fait que leur chanteur est le fils d’une star du rock, mais affichent une envie ferme de faire les choses comme ils l’entendent.

Ryan, Rob et Elijah se sont connus à l’école et ont commencé en jouant des reprises de Nirvana. « Je ne sais pas trop [pourquoi Nirvana], réfléchit Elijah. Peut-être que c’est le genre de musique qui colle avec le fait d’être ado… » Josh est arrivé un peu plus tard, vers 2016, quand le trio a ressenti le besoin d’avoir quelqu’un « qui pouvait vraiment jouer d’un instrument ».

Smells Like Teen Spirit est la première chanson qu’on a jouée ensemble sur scène. On l’a tellement massacrée qu’on ne l’a plus jamais réécoutée. Elijah Hewson, chanteur et guitariste d’Inhaler

Ensemble, les garçons de Dublin, capitale de l’Irlande, se sont entichés de la scène de Manchester de la fin des années 1980 et du début des années 1990. « Le son de Manchester pouvait accompagner toutes les humeurs qu’on traversait quand on était jeunes, juge Ryan. Le premier album de Stone Roses est l’un des disques les plus brillants jamais faits : tu l’écoutes et il te fait sentir bien. Et le premier disque de Joy Division te fait croire que le monde est un endroit terrible… »

Il y a un peu de Joy Division dans la musique d’Inhaler, mais passée par le filtre d’Interpol. Un peu de l’énergie pop du Manchester des années 1990, c’est vrai, moins d’Echo & the Bunnymen et de The Strokes, dont le groupe se réclame aussi. L’influence qui s’entend sur le disque à paraître vendredi et qui n’est jamais nommée, c’est… U2.

Idée de grandeur

La faute à la génétique, d’abord : Elijah possède une voix ample et haut perchée proche de celle de son père. Plusieurs des chansons du jeune groupe sont aussi empreintes d’une certaine idée de grandeur qu’on associe à ses illustres aînés, des chansons qui élèvent plutôt que d’écraser.

« On a toujours voulu que ce soit comme ça, que nos chansons aient une énergie proche des hymnes, confirme Elijah. On a toujours été motivés par l’idée de voir les gens réagir à notre musique. » La mission d’Inhaler, c’est ça : connecter avec les autres.

« On est vraiment découragés de la quantité de musique qui est de la merde absolue quand on regarde les palmarès comme le Billboard, dit encore le jeune chanteur. Tu ne ressens rien quand tu écoutes ça. Comme le disait John Lennon, c’est comme de la musique papier peint. On veut faire une musique authentique qui a du sens, qui vient de quatre cerveaux qui croient en la musique et la créent eux-mêmes. »