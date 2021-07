Eve Paré succèdera à Solange Drouin à titre de vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ.

Émilie Côté La Presse

Eve Paré était présidente-directrice générale pour l’Association des hôtels du Grand Montréal depuis neuf ans. Quant à Solange Drouin, elle a annoncé en mars dernier qu’elle quittait l’ADISQ après 29 ans de loyaux services.

Eve Paré entre en fonction le 7 septembre. Jusqu’en décembre, Solange Drouin assurera la transition de l’ensemble des dossiers.

Le conseil d’administration de l’ADISQ a retenu la candidature de Mme Paré « pour son expérience en gestion, en gouvernance et en défense des intérêts dans un milieu associatif ». Par voie de communiqué de presse, le président de l’ADISQ Philippe Archambault a fait valoir que Mme Paré a été « à la barre d’une association confrontée à des défis présentant des similitudes avec ceux se posant au milieu de la musique ».

Mme Paré a notamment piloté le dossier de l’hébergement illégal, qui s’est conclu en mai 2020 par l’adoption d’un cadre réglementaire qui encadre la location touristique d’appartements (notamment sur Airbnb). Elle a siégé sur divers conseils d’administration, dont ceux de Tourisme Montréal, Montréal en Lumière, et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Eve Paré se décrit aussi comme une grande amatrice de musique et de spectacles.