Quelle belle surprise à quelques jours d’avis. C’est au Festival de Lanaudière que maestro Kent Nagano fera son grand retour devant public au Québec.

Émilie Côté La Presse

Le vendredi 16 juillet, Kent Nagano dirigera l’Orchestre symphonique de Montréal dans la Symphonie no 4 de Gustav Mahler, avec la soprano Hélène Guilmette, ainsi que le Prélude à l’Après-midi d’un faune de Claude Debussy.

La dernière fois que Nagano a dirigé l’OSM devant public remonte avant la pandémie en février 2020. Il a cédé son poste de directeur musical de l’OSM à Rafael Payare sans pouvoir faire des adieux officiels aux Québécois.

Il était revenu à Montréal pour des captations virtuelles, mais c’est en chair et en os que quelque 830 spectateurs pourront le voir au Festival de Lanaudière.

« La venue de Kent Nagano, inespérée il y a encore quelques jours et rendue possible par la réouverture partielle des frontières, témoigne de son profond attachement et de son amitié envers le Festival et son public », a déclaré par voie de communiqué le directeur artistique Renaud Loranger.

Le Festival de Lanaudière a lieu du 16 juillet au 8 août. Les billets du concert avec Kent Nagano seront en vente le jeudi 8 juillet à midi.