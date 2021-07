Émile Bilodeau et Sara Dufour

Des spectacles gratuits d’Émile Bilodeau et Sara Dufour

Le Festival international de la chanson de Granby présentera des spectacles extérieurs gratuits du 26 au 28 août qui pourront réunir 1000 personnes.

Émilie Côté La Presse

Il faudra simplement réserver en ligne pour voir J. A. M. (19 h), Sarahmée (20 h) et Clay and Friends (21 h) le vendredi 26 août.

Le lendemain, ce sont plutôt Alex Burger, Les Rats d’Swompe et Sara Dufour se produiront au parc Daniel Johnson au bord du lac Boivin. Et le dimanche, place au trio de têtes d’affiche MIELS, Bermuda et Émile Bilodeau.

Plus tôt en août, deux autres spectacles gratuits seront présentés sur la terrasse de la légendaire cantine Chez Ben, soit FUSO (le 19 à 18 h) et Olivier Bélisle (le lendemain à la même heure).

Les billets pour les évènements gratuits extérieurs et payants en salle sont disponibles sur le site web du Festival international de la chanson de Granby. Il reste par ailleurs des places pour les spectacles de Saratoga, Vincent Vallières, Luc De Larochellière et Pépé et sa guitare.