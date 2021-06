Musique

FestiVoix, jour 1

Un vrai festival !

Le soleil, bien que caché derrière d’épais nuages, était encore haut dans le ciel lorsqu’Elisapie est arrivée sur scène, majestueuse et humble, comme à son habitude. La foule bien ordonnée et le fleuve face à elle, elle a béni ce moment où l’on sentait dans l’air le début de jours plus heureux. Vendredi marquait le lancement du FestiVoix.