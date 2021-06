Musique

Kings of Convenience : élégant folk d’appartement ★★★½

On est en terrain connu dès qu’on met l’oreille à Peace or Love, premier album de Kings of Convenience en 12 ans. Ces guitares acoustiques qui scintillent calmement, ce duo de voix, très posées, s’entendaient déjà dans le folk d’appartement de Riot on an Empty Street, album qui a fait connaître le groupe norvégien de par le monde en 2004.