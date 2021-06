S’il y a un album qui commence l’été en beauté, c’est certainement ce Cœur de la Française Clara Luciani, véritable bijou pop jusque dans ses moindres détails. En 11 chansons ciselées, qu’elle a composées avec le jeune prodige SAGE, aussi réalisateur de l’album, l’auteure-compositrice-interprète vole loin au-dessus de la mêlée avec une production extrêmement léchée.

Josée Lapointe La Presse

Il y a quelque chose de très intemporel chez Clara Luciani, tant dans les mélodies fortes, mais jamais prévisibles, qui peuvent rappeler celles de Michel Berger, que dans les arrangements de cordes somptueux qui nous ramènent à la grande époque de la variété française. Mais la chanteuse est aussi complètement contemporaine dans ses thèmes, parle de l’amour qui ne devrait jamais tuer (Cœur), d’une fille qui danse en se foutant du reste (Respire encore), de fragilité assumée (J’sais pas plaire), de passion passagère (Amour toujours), oscillant entre la douceur et l’affirmation.

Sur fond de piano ou de riffs de guitare, (très) disco, funk ou mélancolique, sa voix ronde et chaleureuse nous emmène partout, nous caresse et nous blesse un peu parfois, portée par des textes sensuels et subtils – Tout le monde (sauf toi), une chanson d’amour qui n’en a pas l’air, en est un joli exemple. Difficile de choisir notre morceau préféré dans le lot tellement ils ont tous un petit je-ne-sais-quoi.

Entre le langoureux Sad & Slow en duo avec Julien Doré, le tube absolu Le reste, Le chanteur et sa grandiloquence tout droit sortie des années 1970, Bandit et sa naïveté amoureuse et toutes les autres, notre Cœur balance. Classique et actuel, irrésistible et intelligent, voilà un album aussi léger que nourrissant livré par une chanteuse impériale.

