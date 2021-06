Musique

H.E.R. : le R&B triomphant ★★★★½

Peu d’artistes aussi jeunes que H.E.R. – Gabriella Sarmiento Wilson, 23 ans – peuvent se vanter d’avoir jeté les bases solides d’une carrière qui s’annonce longue et couronnée de succès. L’interprète californienne l’a fait avec une franche humilité et un rare panache, et redouble la mise avec son premier album studio.