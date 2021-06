Avant tous les articles élogieux parus récemment à son sujet, Mustafa était l’un des secrets les mieux gardés de Toronto. Or, les amateurs de pop le connaissaient sans le savoir puisque l’auteur-compositeur a signé des textes pour Camila Cabello et The Weeknd, sans compter qu’il est derrière le tube Monster, de Justin Bieber et Shawn Mendes.

Émilie Côté

La Presse

Mustafa écrit de la poésie depuis un très bas âge. En 2019, il a réalisé un court métrage sur les gangs de rue dans lequel figurait Drake. Il venait alors de perdre un ami avec qui il était membre du groupe Halal Gang, Smoke Dawg, tué par balle en plein centre-ville. Son premier album de huit chansons, When Smoke Rises, est dans la continuité de son film puisque Mustafa fait un vibrant plaidoyer pour que cesse la violence dans les rues de la Ville Reine ainsi que dans son quartier, Regent Park.

Mustafa lance un appel à la paix et à l’empathie avec des airs folk émotifs et réconfortants. Ses mélodies sont fortes, mais elles se déploient tout en délicatesse. Il y a quelques effets électros et R & B (Sampha figure sur la ballade au piano Capo), mais Mustafa s’éloigne de la pop et du rap. Il se révèle plutôt comme une sorte d’ange folk urbain qui souhaite un monde meilleur pour les siens.

