Maxi-coffret des albums Sunflower et Surf’s Up des Beach Boys

Bonne nouvelle pour les des Beach Boys, le mythique groupe américain lance le 23 juillet un imposant coffret qui documente à peu près tout de l’enregistrement des albums Sunflower et Surf’s Up, parus originalement en 1970 et 1971.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Intitulé Feel Flows : The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971, le coffret de cinq CD comprend pas moins de 135 enregistrements, incluant les chansons originales, mais aussi 108 pistes jamais entendues, qu’il s’agisse de versions ou de mix alternatifs, de segments a capella ou de démos ou d’extraits de concerts. Le tout est aussi accompagné d’un livret de 48 pages comprenant des photos rares ou des entrevues réalisées à l’époque de l’enregistrement.

Un exercice monumental qui permet d’en apprendre davantage sur la création de Sunflower, disque enregistré à l’époque d’une période trouble du groupe californien, alors que son leader Brian Wilson avait sombré dans une grave dépression. Bien accueilli par la critique mais boudé par le public, Sunflower a retrouvé de sa superbe au fil des années et est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs albums du groupe, l’un des plus achevés, figurant même au sein du palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps selon le magazine Rolling Stones. Surf’s Up, sorti l’année d’après, contient plusieurs chansons enregistrées à l’occasion de la même séance que Sunflower.

Universal Music lancera aussi une version du coffret en disques vinyle, mais aussi une version allégée de deux CD des albums originaux bonifiés.