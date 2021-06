Amay Laoni pratique une pop sophistiquée et est certainement une des autrices-compositrices les plus douées du moment. On comprend que Marie-Mai ait eu envie de se joindre à son univers le temps d’une chanson et Sous les lumières, qui est lancée ce vendredi, est une collaboration réussie entre les deux chanteuses.

Josée Lapointe

La Presse

Réalisée et arrangée par Étienne Chagnon, elle fera partie de la version Deluxe de l’album d’Amay Laoni Le tournant, à paraître au mois d’août. Le clip, tourné dans des espaces vides de l’hôtel Le Reine Elizabeth, montre les deux femmes vêtues seulement d’un voile de couleur, et sert bien l’ambiance de la chanson qui dévoile beaucoup d’intériorité et de puissance, tout en étant fort dansante. Sous les rivières est offerte sur les plateformes numériques.