MoKa, premier projet porté par la nouvelle maison de disques Shoebox, est formé de deux jeunes femmes, Jeanne Gagné et Marie-Anne Tessier, qui se sont connues lorsqu’elles étudiaient en musique au cégep Marie-Victorin et qui écrivent, composent, chantent, jouent de tous les instruments, arrangent et réalisent (dans les deux derniers cas, parfois avec de l’aide).

Josée Lapointe

La Presse

Derrière des voix douces et une musique électro-pop franchement dansante, le jeune duo livre des petits bonbons acidulés à la Angèle, des morceaux pop bien ficelés aux textes qui parlent d’apparences qui sont trompeuses, de solitude et de pression sociale.

La pièce Flamme est même un réquisitoire féministe sur fond funk qui fait un effet certain, mais partout sur les cinq morceaux, les rythmes latins et reggae très estivaux offrent un décalage très réussi avec les paroles. S’il y a des beats électroniques et de vrais instruments dans Première danse, les textes sont rendus un peu sur le mode hip-hop, et parfois surécrits.

0:00 0:00 Couper le son

On comprend le propos, mais il serait peut-être encore plus percutant s’il était plus « ramassé ». Il reste que des chansons comme la mélancolique Déjà-vu, excellente collaboration avec le rappeur Vendou, sont de parfaits vers d’oreille, et que ce premier EP recèle plein de promesses.