Twenty One Pilots

Le sixième album du duo culte porte l’empreinte pandémique. Mais l’isolement et la solitude sont exclus de la plume de Tyler Joseph, qui a tout écrit de son sous-sol, au plus gros de la crise. On est pourtant loin d’être dans la déprime, on s’éloigne même de la signature mélancolique des deux natifs de Columbus, en Ohio.

Mayssa Ferah

La Presse

L’album, avec ses hits festifs (Saturday), des morceaux très achevés (l’impressionnant No Chances), ses ballades upbeat qui rappellent Elton John et les Beach Boys (Good Day), fait plus office de bout du tunnel. Un long et sinueux tunnel duquel on s’extirpe avec hâte.

L’usuel mélange de rap, de rock et de synthétiseur fait bon ménage avec des rythmes très hop la vie. Voilà deux musiciens qui ont su garder leur marque de commerce avec un souci d’offrir du nouveau, préservant ainsi une communauté loyale de fans qui les suivraient volontiers en tournée (si possible).

0:00 0:00 Couper le son