Alice et Moi

Musique

Mdou Moctar

Rockstar du désert ★★★★

Le blues du désert se décline en bien des sonorités, mais prend une tangente très rock chez Mdou Moctar, musicien touareg du Niger. Il a plus d’affinité avec son compatriote Bombino et les jeunes rockeurs d’Imarhan qu’avec Tinariwen ou, à plus forte raison, Ali Farka Touré.