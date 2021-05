Le festival de Glastonbury accueille habituellement plus de 200 000 personnes. Ses organisateurs avaient annoncé en janvier son annulation, puis son remplacement par un concert virtuel.

(Londres) Un problème technique a provisoirement empêché les fans de se connecter samedi au site web du festival de Glastonbury, au Royaume-Uni, annulé pour la deuxième année consécutive mais remplacé par un grand concert sans public diffusé en direct sur l’internet.

Agence France-Presse

Le spectacle virtuel de cinq heures a commencé avec une prestation des rockers britanniques de Wolf Alice, suivis par le trio pop rock Haim et les vétérans du festival Coldplay, dont le chanteur Chris Martin a dit en plaisantant qu’il n’avait « jamais joué devant des milliers de vaches auparavant ». Son groupe a ensuite joué des classiques comme « The Scientist », « Clocks » et « Fix You ».

Damon Albarn, Jorja Smith, Michael Kiwanuka et d’autres sont aussi à l’affiche de ce spectacle baptisé « Live At Worthy Farm » et filmé sur les lieux habituels du festival, une ferme dans la région du Somerset, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

De nombreux fans ayant payé 23 euros (34 $) pour un accès à la diffusion en direct de l’évènement se sont plaints sur Twitter que leurs codes de connexion étaient invalides.

« Il y a des milliers et des milliers d’entre nous qui tweetent pour dire que nous ne pouvons pas y accéder à cause de codes invalides. Ça a déjà commencé il y a 10 minutes et nous avons tous raté le début », a écrit sur le réseau social Aimme Young.

Driift Live, la société productrice du spectacle a tweeté : « Nous examinons d’urgence les problèmes de codes invalides. Si vous avez des problèmes avec le livestream, ne vous en faites pas, vous pourrez revenir en arrière une fois que vous serez connectés. Merci ! »

Les organisateurs ont plus tard envoyé un lien gratuit permettant de se connecter.

« Ça va être comme le festival mais sans le public », avait expliqué fin mars à la BBC Emily Eavis, son organisatrice, promettant « un certain nombre de prestations surprises ».

Très durement touché par la pandémie, qui y a fait plus de 126 000 morts, le Royaume-Uni sort progressivement de longs mois de restrictions après une chute du nombre des cas, des hospitalisations et des morts liée au confinement et à sa campagne massive de vaccination.

Normalement organisé fin juin, le festival de Glastonbury accueille habituellement plus de 200 000 personnes. Son annulation avait été annoncée en janvier, pour la deuxième année consécutive, en raison de la COVID-19.

Le concert virtuel de Glastonbury coïncide avec la finale de l’Eurovision, le grand concours de chant européen qui a lieu cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette soirée risque d’être « un peu occupée », a plaisanté l’organisation de l’Eurovision sur Twitter, ajoutant être « heureuse de voir de plus en plus de musique en direct revenir ».