Pour marquer le 25e anniversaire des Journées de la culture, Culture pour tous a annoncé jeudi la participation d’Ariane Moffatt et de l’Orchestre symphonique de Montréal à l’évènement Une chanson à l’école, qui lancera les activités des Journées, le 24 septembre prochain.

Luc Boulanger

La Presse

Depuis six ans, le programme Une chanson à l’école regroupe des centaines de milliers d’enfants de 1000 écoles du Québec et de la francophonie au pays. L’autrice-compositrice-interprète a composé une toute nouvelle pièce, Ensemble, sensibles, destinées aux enfants.

« À l’école, les arts et la culture sont des outils indispensables pour développer la créativité et maximiser le développement sain de notre précieuse jeunesse, a commenté la populaire chanteuse dans le communiqué de Culture pour tous. Il faut non seulement le chanter haut et fort, mais il faut aussi passer à l’action ! Pour moi, c’est tout naturel d’offrir cette chanson. »

Les 55 musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du chef assistant de l’OSM, Thomas Le Duc-Moreau, ont enregistré à la Maison symphonique deux versions de la chanson d’Ariane Moffatt – l’une chantée, l’autre instrumentale –, dans un arrangement orchestral de Jean-Nicolas Trottier.

Associée au projet, La Fabrique culturelle de Télé-Québec dévoile en même temps une capsule vidéo pour voir leur prestation.