Musique

Teke::Teke

Théâtre musical ★★★

On a beau avoir accès à des milliards de chansons en quelques clics, on ne tombe pas si souvent sur des artistes qui éclatent les formes comme le fait Teke::Teke. L’ensemble montréalais, dans lequel on retrouve notamment le guitariste Serge Nakauchi Pelletier (Pawa Up First), Maya Kuroki (aux performances vocales) et le bassiste Mishka Stein (Patrick Watson), le fait en intégrant des instruments japonais dans son rock souvent instrumental.