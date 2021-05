Le groupe Tragically Hip, qui a cessé ses activités à la suite du décès de son chanteur et leader Gord Downie, emporté par le cancer en 2017, sera de retour sur scène l’espace d’une chanson à l’occasion de la prochaine cérémonie des Junos, le 6 juin prochain.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est la chanteuse Feist qui prendra le micro à la place de Downie, indiquant dans un communiqué que « tout ça n’a de sens que si j’imagine que je vais être choriste pour Gord. Comme tous les Canadiens, je serai tellement heureuse d’entendre ces géants de la chanson jouer à nouveau ».

The Tragically Hip recevra aussi à cette occasion le Prix humanitaire 2021 présenté par Music Canada. Les membres du groupe de Kingston ont contribué à recueillir des millions de dollars pour diverses causes sociales et environnementales, notamment Camp Trillium, la Société canadienne du cancer, la fondation Sunnybrook et les Jeux olympiques spéciaux. Le prix leur sera remis par deux autres icônes du rock et confrères du Panthéon de la musique canadienne, Geddy Lee et Alex Lifeson, de Rush.

« Nous sommes très heureux de nous produire aux 50e Prix JUNO, a commenté le groupe par voie de communiqué. Nous connaissons Leslie Feist depuis plus de 20 ans et nous avons fait une tournée ensemble en 1999. Nous sommes tous de grands fans et Gord l’adorait. Ce sera un honneur d’interpréter l’une de nos chansons avec elle. »

Par ailleurs, plusieurs artistes québécois sont en nomination aux Junos cette année, comme Les Cowboys Fringants (Juno du choix du public), 2Frères (révélation de l’année), Pierre Lapointe (album adulte contemporain de l’année), Leonard Cohen (album de l’année), Half Moon Run (groupe de l’année), CRi (album électronique de l’année), Sam Roberts Band (album rock de l’année), Flore Laurentienne (album instrumental de l’année et Kataklysm (Album métal/hard de l’année).

La catégorie de l’artiste francophone de l’année met par ailleurs en vedette 2Frères, Klô Pelgag, Les Cowboys Fringants, Louis-Jean Cormier et Pierre Lapointe.