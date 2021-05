En marge de la tournée de son album Courage, Céline Dion donnera 10 spectacles au nouveau casino-hôtel Resorts World Las Vegas du 5 au 20 novembre. La star s’est entretenue en conférence téléphonique avec quelques médias québécois la semaine dernière.

Émilie Côté

La Presse

La rumeur qui bruissait depuis quelques semaines déjà se confirme, mais il s’agit pour l’instant d’une série de 10 spectacles plutôt que d’une résidence. Céline Dion fera ainsi son grand retour sur scène à Las Vegas le soir du 5 novembre, au nouveau casino-hôtel Resorts World Las Vegas.

Pour Céline Dion, c’est « émotif » de remonter sur scène à Las Vegas avec un nouveau spectacle. Les deux résidences de Céline Dion au Colosseum du Caesars Palace – de 2003 à 2007, puis de 2011 à 2019 – ont battu tous les records avec un total de 1141 spectacles.

Las Vegas occupe une grande partie de la vie de la diva de Charlemagne. « Cela fait 20 ans que je réside ici », rappelle-t-elle.

En s’établissant à Las Vegas, Céline Dion a pu s’épanouir à la fois en tant que mère et en tant qu’artiste, explique-t-elle. « Las Vegas m’a donné l’opportunité d’avoir le meilleur des deux mondes. […] D’être capable d’avoir ce luxe d’être à la maison, d’élever mes enfants, de vivre avec eux cette vie de mère et de famille, pis en même temps, d’aller performer pratiquement tous les soirs. »

Il y a eu de grands moments devant les rideaux, mais aussi des épreuves douloureuses en coulisses. Céline Dion a dû sourire et chanter tout en sachant qu’elle allait perdre le grand amour de sa vie, René Angélil, qui était à la fois le père de ses enfants et de sa carrière. « Cela a été très difficile à un moment donné […] d’être à la maison avec lui, d’essayer de le soutenir et de vivre avec lui sa souffrance, ses douleurs, ses derniers pas […], à la fois d’aller performer et de supporter l’amour de ma vie qui finissait ses jours. »

Ce n’est pas au Caesars Palace, mais dans la salle flambant neuve de 5000 places du Resorts World Las Vegas que la diva de Charlemagne donnera 10 spectacles du 5 au 20 novembre. Il s’agit du complexe de Las Vegas qui a coûté le plus cher à construire, soit 4,3 milliards de dollars américains. Le nouveau casino-hôtel a par ailleurs annoncé ce mercredi matin trois autres têtes d’affiche d’envergure : la star country Carrie Underwood (en décembre 2021), ainsi que Katy Perry et Luke Bryan.

À l’approche de la mise en vente des billets le 24 mai, Céline Dion sent-elle que la concurrence sera vive dans le marché compétitif de Las Vegas ?

« La compétition est avec moi-même », a-t-elle répondu du tac au tac à cette question d’un de nos collègues.

Tant de questions pour si peu de temps

Lors de notre conférence téléphonique avec Céline Dion, vendredi dernier, chaque représentant de la presse écrite ne pouvait poser qu’une seule question et il ne fallait pas que l’appel dure plus de 15 minutes. Or, il y a tellement de choses qu’on aurait voulu savoir, notamment sur la manière dont Céline Dion a vécu la pandémie et son appréciation de son séjour de plusieurs mois au Québec. On aurait aussi voulu qu’elle nous parle de la publicité virale de gomme à mâcher Extra (sur le retour à la normale sans distanciation sociale) qui vibre au son de son tube It’s All Coming Back to Me Now. Et c’est sans compter que Céline a reçu samedi dernier un doctorat honorifique du prestigieux collège de musique Berklee, à Boston.

Il a fallu s’en tenir aux spectacles à venir. Notre question était bien simple : comment se sentira Céline quelques secondes avant de remonter sur scène en novembre ? « J’ai des papillons juste à vous entendre le dire ! Oh my god ! » a-t-elle lancé. Il y a de l’énervement et une peur aussi, car je pense que la vie est différente. »

Céline Dion décrit la pandémie comme une « guerre de santé ». « Il y aura des conséquences, mais il faut croire que ce ne sera pas juste négatif. »

« Quand je vais monter sur scène avec mon équipe, ce sera une première. Une première de quoi, je ne sais pas […]. Tout le monde a changé », dit-elle.

Outre les spectacles à Las Vegas, Céline Dion reprendra la tournée mondiale de son album Courage. Si la situation sanitaire le permet, elle doit lancer le bal de la partie nord-américaine le 16 août à Winnipeg et donner une vingtaine de spectacles jusqu’au 24 septembre à Pittsburgh. Des dates sont aussi annoncées pour l’Europe, mais pas avant le 25 mai 2022 en Angleterre.

À l’heure actuelle, Céline Dion peine à s’imaginer en train de « danser ensemble » et de « chanter près de l’un de l’autre ». Ce sera un moment extraordinaire et un privilège précieux. « On ne prendra pas cela pour acquis. »

Céline Dion annonce par ailleurs que les profits du spectacle du 5 novembre iront à la lutte contre la COVID-19. Alors que les grands rassemblements musicaux sont toujours interdits au Québec, elle invite les gens à être patients. « Ce qui est essentiel, c’est de prendre soin des fans et de nous. »