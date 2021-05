Weezer retient le public en demeurant en retrait. C’est le son et les instruments qui sont à l’avant-scène, pas le quatuor mené par Rivers Cuomo, éternel introverti égérie de la geek culture. Admirable philosophie à l’ère des réseaux sociaux et de l’autopromotion constante.

Mayssa Ferah

La Presse

Van Weezer (référence directe à Van Halen) est un album pour les nostalgiques des riffs de guitare des années 1970 et 1980. Hommage présent tout au long de l’opus, mais plus qu’évident dans des pièces comme Blue Dream et 1 More Hit.

Ce 15e album ravira ceux qui préconisent une discrète pointe de heavy metal diluée dans le traditionnel pop-rock accrocheur du groupe.

Un film d’ados défile sous nos yeux au rythme des mélodies de I Need Some of That. On ne se lasse jamais… parce que c’est Weezer. Cuomo parvient à ne pas tomber dans les clichés.

La pandémie occultera certainement cet album de 30 minutes au son addictif : les morceaux n’ont pas été pensés pour être écoutés, mais plutôt joués. Sur scène, au milieu d’un stade plein à craquer, devant une foule estivale.

IMAGE FOURNIE PAR LE GROUPE

pop/rock

Van Weezer

Weezer

Atlantic Records

★★★