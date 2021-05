Musique

Royal Blood

Stoner disco jubilatoire ★★★★

Avec plus de 2 millions d’albums vendus depuis le lancement de son percutant album homonyme en 2014, Royal Blood est considéré par beaucoup comme le sauveur du rock britannique. Si How Did We Get So Dark lui a permis de continuer de surfer avec assurance sur son succès initial, Typhoons permet aujourd’hui de constater que le rock de Mike Kerr et de Ben Thatcher est une puissante lame de fond à multiples facettes.