Le 10e prix Icon sera remis cette année à la chanteuse Pink lors de la cérémonie des Billboard Music Awards, qui se tiendra le 23 mai prochain.

Marissa Groguhé

La Presse

La chanteuse rejoint ainsi Céline Dion, Stevie Wonder, Prince et six autres artistes considérés comme des « icônes » par les Billboard Music Awards.

« Lorsque j’étais une petite fille, je rêvais d’être chanteuse et de partager mon amour de la musique avec le monde. Des années plus tard, j’ai du mal à croire que je reçois le prix Icon des Billboard Music Awards ! Je suis très honorée de rejoindre les rangs d’idoles comme Cher, Garth Brooks, Janet Jackson et Stevie Wonder », a déclaré la chanteuse de 41 ans dans un communiqué cité par des médias américains.

Le prix Icon récompense depuis 2011 les musiciens dont l’impact culturel et le talent ont traversé les époques. Pink, qui a remporté trois prix Grammy en carrière, s’est fait connaître il y a maintenant plus de 20 ans à la sortie de son premier album Can’t Take Me Home. Elle avait alors, en 2000, reçu le prix Billboard de la meilleure nouvelle artiste. Son plus récent disque, Hurts 2B Human a paru en 2019.

Pink devrait offrir une performance musicale lors de la cérémonie, comme l’ont fait tous les récipiendaires du prix Icon avant elle. Les Billboard Music Awards, diffusés en direct de Los Angeles, seront présentés cette année par Nick Jonas.