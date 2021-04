Alors que plusieurs grands festivals estivaux montréalais sont soit annulés (Osheaga), soit reportés à l’automne (Jazz, Francos), de nombreux festivals régionaux, eux, auront lieu. C’est le cas du Festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie, qui a dévoilé mercredi une programmation riche et franchement alléchante.

Josée Lapointe

La Presse

Autour de trois passeurs, Klô Pelgag, Tire le Coyote et Louis-Jean Cormier, qui battront la cadence pendant chacun trois jours de festival, se grefferont donc une foule d’artistes qui vont de Safia Nolin à KNLO, de Vincent Vallières à Marie-Pierre Arthur, de Beyries à Luc de Larochellière et Andrea Lindsay, des Sœurs Boulay à Matiu.

Tous les spectacles auront lieu devant public, tout en étant bien sûr adaptés aux mesures sanitaires.

« La situation sanitaire demeure préoccupante mais, avec un peu d’optimisme, on est confiant qu’on pourra se retrouver à Petite-Vallée cet été, à distance et en sécurité, comme on a pu le faire en 2020 », a déclaré dans un communiqué le directeur général et artistique Alan Côté.

« La programmation des grandes marées a été élaborée et pensée pour qu’on célèbre la chanson en étant tous espacés, mais ensemble au même endroit. Nos trois passeurs et leurs invités vont venir mettre du soleil et de l’air pur dans une année où ça s’est fait rare. »

Le festival se déroulera du 2 au 10 juillet, et toutes les infos sont ici.