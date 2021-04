Musique

Étonnant Tom Jones… ★★★½

Qu’il semble loin, le temps où Tom Jones était perçu comme un chanteur de charme quétaine. Depuis ses succès des années 1990 (Sex Bomb, Kiss), le chanteur gallois a assurément réintégré le rang des artistes fréquentables, ce que confirme une fois de plus cet étonnant nouvel album (Surrounded By Time), le 40e de sa belle et longue carrière.