Pandémie oblige, la programmation du festival Santa Teresa sera 100 % intérieure. Les concerts offerts du 19 au 23 mai seront tous présentés à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila et le nombre de places sera réduit.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Nous avons décidé de miser sur une expérience, un contexte de diffusion éclaté et hors normes, tout en respectant les mesures sanitaires, explique Patrick Kearney, directeur générale du festival Santa Teresa. Nous serons le premier festival à revenir en présentiel. »

La liste d’invités est comme le nombre de spectateurs admis en salle : réduite. Seuls une dizaine d’artistes se produiront au festival cette année, dont une majorité de femmes puisque le week-end entier est consacré à des chanteuses et musiciennes.

Le vendredi 21 mai, la soirée sera placée sous le signe du R&B et de la néo soul avec Magi Merlin et KALLITECHNIS. Le samedi, C’est Ariane Roy et Laurence-Anne qui se succéderont sur scène, alors que le dimanche, Ouri et Helena Deland présenteront leurs propres chansons en plus de celles de leur projet commun baptisé Hildegard.

Le festival Santa Teresa débutera le 19 mai avec les prestations de The Franklin Electric et celle de Dylan Phillips du groupe Half Moon Run, qui présentera les chansons de son plus récent E.P. Le 20, ce sont Flore Laurentienne et Jerusalem In My Heart qui sont au programme.

Les billets pour ces concerts sont en vente dès mercredi à midi sur le site de l’évènement. Le festival Santa Teresa a été fondé en 2017 et s’est vite imposé comme une destination musicale qui compte dans la région de Montréal.