La reine de la pop a annoncé la sortie de son deuxième album, Happier Than Ever, qui sera sur les tablettes le 30 juillet.

Léa Carrier

La Presse

« C’est ma création préférée, et je suis tellement excitée, nerveuse et impatiente que vous l’entendiez, a confié Billie Eilish sur Instagram, mardi. Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentirez la même chose que moi. »

Plus tôt cette semaine, la chanteuse avait publié une vidéo dans laquelle elle présentait son nouveau look capillaire et un nouvel extrait musical. Le lendemain, de mystérieux panneaux publicitaires annonçant la sortie de son deuxième opus, Happier Than Ever, le 30 juillet prochain, sont apparus aux quatre coins des États-Unis.

En février, Billie Eilish avait confié au magazine Variety qu’elle avait enregistré un nouvel album à huis clos, le résultat de plusieurs mois sans tournée ni spectacles. Son premier opus, When We Fall Asleep, Where Do We Go, lui a rapporté cinq prix Grammy, dont celui du meilleur album de l’année et du meilleur nouvel artiste.